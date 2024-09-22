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Ракурс
Мужчина открыл огонь из автомата в магазине под Киевом. Скриншот с видео

Мужчина с автоматом устроил стрельбу в магазине под Киевом, есть раненые (ВИДЕО)

22 сен 2024, 19:19
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Стрілянину в продуктовому магазині на Київщині влаштував невідомий.


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Інцидент трапився сьогодні, 22 вересня, в Обухівському районі. Зловмисник з автоматом близько 14.00 зайшов у магазин і розпочав хаотичну стрілянину. Продавець та власник закладу дістали поранення. Стрілок після цього втік. Про це повідомила Національна поліція України.

Поліцейські, які прибули на місце події, викликали медичну допомогу й встановили, особу зловмисника. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель.

Стрілка оперативно затримали, а зброю — вилучили. Поранені вже отримали медичну допомогу. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у серпні в селі Добриводи Тернопільської області 45-річний солдат із Житомирської області відкрив вогонь по людях. Внаслідок стрілянини загинули двоє жінок, ще четверо людей дістали вогнепальні поранення й були госпіталізовані.

Источник: Ракурс


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