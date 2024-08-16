Військовий, який на Тернопільщині стріляв у людей. Фото: поліція

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Військовий, який 15 серпня стріляв по людях з автомата у Тернопільській області, отримав підозру.

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Зловмиснику оголосили підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув’язнення. Фігурант кримінального провадження — 45-річний солдат, житель Житомирської області. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Вчора по обіді військовий, який перебував у добовому наряді із ввіреною йому зброєю, самовільно залишив розташування військової частини. У центрі села Доброводи Тернопільського району він відкрив вогонь по людях, які були навколо. Після цього зловмисник втік.

Внаслідок стрілянини загинули двоє жінок, ще четверо людей дістали вогнепальні поранення й були госпіталізовані.

Стрілка оперативно затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі невідомо, чому він розстріляв цивільних. Його мотиви має з’ясувати слідство.

Нагадаємо, напередодні на Тернопільщині в селі Добриводи поблизу Збаража чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. Зловмисником виявився 45-річний солдат родом із Житомирської області.