ЗСУ просунулися на 1-3 км у Курській області. Фото: Генштаб

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Збройні сили Україні просунулися у Курській області російської федерації.

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У п’ятницю, 16 серпня, українські підрозділи мають просування від одного до трьох кілометрів на деяких напрямках фронту. Війська наступального угруповування продовжують вести бої. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у доповіді президенту Володимиру Зеленському. Про це глава держави повідомив у Facebook.

Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована, — зазначив він.

За словами головкома, українська армія продовжує брати у полон російських окупантів та поповнює обмінний фонд. Зараз тривають у бої у районі Малої Локні, там можна буде взяти у полон багато росіян.

Також з доповіді стало відомо, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов’язків коменданта Курської області.

Було вже кілька доповідей Головкома Сирського — про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони: це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це, — наголосив президент після доповіді Сирського.

Нагадаємо, 15 серпня бійці СБУ захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт в Курській області. Унаслідок цього в полон взяли 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС росії та підрозділу «Ахмат».