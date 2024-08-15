Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області. Фото:

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Обмінний фонд України поповнився новими російськими солдатами.

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Так, рота російських військовослужбовців здалася Силам оборони в полон у Курській області. Командири рф кинули напризволяще понад 100 бійців біля лінії зіткнення. Про це 15 серпня проект «Хочу жить» повідомив у Telegram.

Усі солдати ворожої армії ухвалили рішення — добровільно здатися в полон через відсутність військового керівництва та злагодженості між підрозділами.

Понад сто залишених командирами росіян, ухвалили правильне рішення та здалися в полон. Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги «прикривають» кадирівські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими, — йдеться у повідомленні.

Також у мережі опублікували відео, як росіяни здаються у полон. Кадри зафіксував безпілотник.

Українські ЗМІ пишуть, що це результат спецоперації, яку провели воїни ЦСО «А» СБУ. Бійці спецслужби захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт — з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.

У полон взяли 102 військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС росії та підрозділу «Ахмат».

Нагадаємо, полонені російські штурмовики зізнаються, що солдатів, яких звільняють в ході обміну полоненими, командування країни-агресора повторно відправляє на передову.