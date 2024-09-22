ГУРовцы провели сутки в море на надувной лодке. Фото:

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Бійці Головного управління розвідки МОУ провели добу в морі на надувному човні після того, як підняли на Зміїному прапор України.

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Російське командування вивело свої війська з острова 30 червня 2022 року, назвавши це «жестом доброї волі». А в липні українська воєнна розвідка отримала наказ перевірити, чи залишили окупанти острів. Про це повідомило видання TheWall Street Journal з посиланням на офіцерів спецпідрозділу української розвідки «Тимур», які брали участь у спецоперації.

На випадок, якщо вони потраплять у полон або у води Румунії, бійці ГУР маскувалися під туристів, вдягнувши шорти та гавайські сорочки.

Зазначається, що радіоперехоплення показало, що спецзагін рф все ще був присутній на Зміїному, але він не відкривав вогонь, а пізніше евакуювався.

WSJ пише, що після цього ГУРівці вирушили на острів, щоб повернути його під контроль України. Поки вони були на суші, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка хвилі пошкодили два мотори човна.

Розвідникам довелося пересісти на надувний човен без мотора, а в наявності були лише весла. Течія відносила їх у відкрите мору в бік так званих «вишок Бойка», які тоді ще контролювали окупанти.

Бійці були змушені всю ніч вичерпували воду, що заливалася в човен через борти. А щоб він не здувся — активно використовували помпу.

Згодом спецпризначенці зуміли звʼязатися з командиром по рації й той відправив гелікоптер на пошук бійців. Пілот помітив їх, коли вони запустили сигнальну ракету.

Нагадаємо, 20 вересня ДПСУ опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає острів Зміїний у Чорному морі. На кадрах показали наслідки бойових дій, які велися з російськими окупантами за контроль над островом, а також місце, з якого у 2022 році було проголошено відоме послання до «російського військового корабля».

Джерело: The Wall Street Journal