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В Черном море отсутствуют носители российских крылатых ракет, фото: abal.com.ua
Носители «калибров» в Черном море отсутствуют — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199557-nositeli-kalibrov-v-chernom-more-otsutstvuut-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 23 вересня, перебуває один російський військовий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
У Середземному морі — один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — чотири судна, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — п’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.
Вчора, 22 вересня, вранці, у Чорному морі перебував один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.
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