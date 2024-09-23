У Чорному морі наразі відсутні носії російських крилатих ракет, фото: abal.com.ua

https://racurs.ua/ua/n199557-nosiyi-kalibriv-u-chornomu-mori-vidsutni-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 23 вересня, перебуває один російський військовий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У Середземному морі — один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — чотири судна, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.

Вчора, 22 вересня, вранці, у Чорному морі перебував один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.