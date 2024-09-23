Россияне запустили «шахед» вблизи Хмельницкой АЭС

https://racurs.ua/n199576-rossiyane-zapustili-shahed-vblizi-hmelnickoy-aes.html

Ракурс

Російський Shahed знову пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС уночі.

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Траєкторія прольоту дрона вказує на те, що росія намагалася зімітувати атаку на АЕС. Безпілотник різко видхилився від початкової траєкторії в бік станції, наблизився до промислового майданчика, а потім розвернувся на вихідну траєкторію, кажу в «Енергоатлмі».

Це вже не вперше, коли російські дрони пролітають поблизу українських АЕС. Так РФ посилює енергетичний терор.

Про те, що Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, заявили 21 вересня в українському МЗС та розвідці.

За даними української розвідки, зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики, написав голова МЗС України Андрій Сибіга у мережі Х:

Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.

Сибіга подякував МАГАТЕ за розширення місій на низці енергообʼєктах України та попросив Агенцію та країни-партнерів якнайшвидше реалізувати домовленості: «Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах».