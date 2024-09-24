Зеленский встретился с членами американского Конгресса. Фото: ОП

https://racurs.ua/n199588-zelenskiy-rasskazal-o-plane-pobedy-chlenam-amerikanskogo-kongressa.html

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США.

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Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН, а присутні на ній були члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс. Глава держави детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби ЗСУ і важливість вчасного постачання зброї. Про це повідомили в Офісі президента.

Окремо сторони обговорили план перемоги, який Зеленський планує представити президентові Джо Байдену та обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень путіна, — наголосив Зеленський у ході зустрічі.

Також представники української влади обговорили з американськими конгресменами перспективи реалізації проектів із відбудови. Наголосили на важливості посилення української енергетичної системи й посиленні антиросійських санкцій.

Нагадаємо, напередодні британське видання The Times опублікувало чотири пункти плану перемоги, який планує представити у США президент України Володимир Зеленський.