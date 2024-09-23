Ключові пункти плану перемоги Зеленського опублікувало The Times

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n199568-kluchovi-punkty-planu-peremogy-zelenskogo-opublikuvalo-the-times.html

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Британське видання The Times опублікувало ключові пункти плану перемоги, який планує представити у США президент України Володимир Зеленський.

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За даними Times, цей план містить чотири основні пункти, повідомляє LB.ua.

Основні пункти плану включають:

запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО; продовження Курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів; запит щодо конкретної передової зброї; міжнародна фінансова допомога економіки України.

Зазначається, що повний план Зеленський першим презентує президенту США Джо Байдену 26 вересня. Також він покаже його обом кандидатам у президенти.

Джерело: LB.ua