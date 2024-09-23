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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Ключевые пункты плана победы Зеленского опубликовало The Times

23 сен 2024, 13:59
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Британське видання The Times опублікувало ключові пункти плану перемоги, який планує представити у США президент України Володимир Зеленський.


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За даними Times, цей план містить чотири основні пункти, повідомляє LB.ua.

Основні пункти плану включають:

  1. запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО;
  2. продовження Курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів;
  3. запит щодо конкретної передової зброї;
  4. міжнародна фінансова допомога економіки України.

Зазначається, що повний план Зеленський першим презентує президенту США Джо Байдену 26 вересня. Також він покаже його обом кандидатам у президенти.

Джерело: LB.ua


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