Ключевые пункты плана победы Зеленского опубликовало The Times

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Ключевые пункты плана победы Зеленского опубликовало The Timeshttps://racurs.ua/n199568-kluchevye-punkty-plana-pobedy-zelenskogo-opublikovalo-the-times.htmlРакурс
Британське видання The Times опублікувало ключові пункти плану перемоги, який планує представити у США президент України Володимир Зеленський.
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За даними Times, цей план містить чотири основні пункти, повідомляє LB.ua.
Основні пункти плану включають:
- запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО;
- продовження Курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів;
- запит щодо конкретної передової зброї;
- міжнародна фінансова допомога економіки України.
Зазначається, що повний план Зеленський першим презентує президенту США Джо Байдену 26 вересня. Також він покаже його обом кандидатам у президенти.
Джерело: LB.ua
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