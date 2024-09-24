Ночью украинская ПВО сбила 66 ударных БПЛА Shahed. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199589-nochu-ukrainskaya-pvo-sbila-66-udarnyh-bpla-shahed.html

Ракурс

Масовану російську атаку безпілотників відбивали українські захисники неба.

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У ніч на 24 вересня ворог запустив в російських Курська та Приморсько-Ахтарська 81 ударний БплА типу Shahed. Також агресор атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, запустив одну ракету невідомого типу з Курської області та дві авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Основний напрямок удару був по півночі та центру України. Відбивали напад з повітря авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У ході бою було знищено 66 «Шахедів». Їх знищували у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Крім того, 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Повітряні сили закликали українців при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та чотирма «Шахедами». У ході бою були знищені три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей — один «шахед» та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ.