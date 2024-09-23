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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Три «шахеда» збили сили ППО України в ніч на 23 вересня (ІНФОГРАФІКА)

23 вер 2024, 09:36
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 вересня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Ворог застосував дрони-камікадзе та керовані авіаракети, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що в повітряному просторі України було виявлено загалом шість засобів повітряного нападу:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • чотири ударні БПЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей — один «шахед» та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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