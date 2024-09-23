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Рашисти завдали низку авіаударів по Запоріжжю, фото: Іван Федоров
Рашисти завдали сім авіаударів по Запоріжжю та району — 16 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199558-rashysty-zavdaly-sim-aviaudariv-po-zaporijju-ta-rayonu-16-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 вересня, завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
В результаті постраждали щонайменше 16 людей:
- у лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки;
- інші постраждалі лікуються вдома;
- загиблих немає.
Крім того, пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки.
Наразі на місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті Пункти Незламності, де всі, хто потребує можуть отримати інформацію і допомогу, — зазначив Федоров.