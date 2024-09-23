Рашисты нанесли ряд авиаударов по Запорожью, фото: Иван Федоров

https://racurs.ua/n199558-rashisty-nanesli-sem-aviaudarov-po-zaporoju-i-rayonu-16-postradavshih-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 вересня, завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В результаті постраждали щонайменше 16 людей:

у лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки;

інші постраждалі лікуються вдома;

загиблих немає.

Крім того, пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки.