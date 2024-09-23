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Рашисты нанесли ряд авиаударов по Запорожью, фото: Иван Федоров

Рашисты нанесли семь авиаударов по Запорожью и району — 16 пострадавших (ФОТО)

23 сен 2024, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 вересня, завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В результаті постраждали щонайменше 16 людей:

  • у лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки;
  • інші постраждалі лікуються вдома;
  • загиблих немає.

Крім того, пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки.

Наразі на місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті Пункти Незламності, де всі, хто потребує можуть отримати інформацію і допомогу, — зазначив Федоров.

Рашисти завдали низку авіаударів по Запоріжжю, фото: Іван Федоров

Источник: Ракурс


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