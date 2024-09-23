Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

https://racurs.ua/n199559-tri-shaheda-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-23-sentyabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 вересня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Ворог застосував дрони-камікадзе та керовані авіаракети, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що в повітряному просторі України було виявлено загалом шість засобів повітряного нападу:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

чотири ударні БПЛА типу «Shahed».