Оккупанты атаковали объект энергетики на Полтавщине. Фото:

https://racurs.ua/n199590-okkupanty-atakovali-obekt-energetiki-v-poltavskoy-oblasti-bez-sveta-20-naselennyh-punktov.html

Ракурс

Російська армія атакувала Полтавську область ударними безпілотними літальними апаратами.

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Вночі 24 вересня ворог спрямував на Полтавщину «Шахеди». У Миргородському районі протиповітряна оборона відпрацювала по цілях. Уламки БпЛА пошкодили кілька приватних будинків, але з цивільних ніхто не постраждав. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Telegram.

Також уламки впали на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього без світла залишилися 20 населених пунктів. Ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, вночі 24 вересня російська армія атакувала Україну 81 дроном типу Shahed, балістичною ракетою «Іскандер-М» та ще трьома ракетами. У Повітряних силах заявили про збиття 66 ударних безпілотників, ще 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України.