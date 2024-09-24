Нидерланды предоставят 200 млн евро на восстановление важной инфраструктуры Украины. Фото: ОП

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Нідерланди нададуть Україні фінансову допомогу в розмірі 209,5 млн євро.

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Амстердам 24 вересня оголосив про новий пакет фінансової підтримки на вищевказану суму. Ці гроші мають піти на відновлення критично важливої інфраструктури в Україні. Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив у соціальній мережі Х.

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки в розмірі 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критично важливої інфраструктури, — написав дипломат.

Міністр відзначив, що допомога буде надана, зокрема, через Європейський банк реконструкції та розвитку, а також у вигляді гуманітарної допомоги.

З понад 200 млн євро частину спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України. Так, на 45 млн євро профінансують постачання необхідного обладнання, що повинно допомогти українцям впоратися з енергетичними викликами в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці кошти витрачатимуть передусім на енергетику та її захист. Також частина грошей має піти на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Крім того, деякі кошти спрямують й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва.