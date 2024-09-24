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Вместо штампа — сканирование лица и отпечатков пальцев: ЕС изменяет правила пересечения границы

Вместо штампа — сканирование лица и отпечатков пальцев: ЕС изменяет правила пересечения границы

24 сен 2024, 13:54
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Європейський Союз з 10 листопада запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.


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Система автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх три роки. При цьому штампів у паспорт більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Далі при кожному наступному перетині кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Тобто штампи в паспорті вже не будуть потрібні.

Источник: Ракурс


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