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Ракурс
Замість штампу - сканування обличчя та відбитків пальців: ЄС змінює правила перетину кордону

Замість штампу — сканування обличчя та відбитків пальців: ЄС змінює правила перетину кордону

24 вер 2024, 13:54
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Європейський Союз з 10 листопада запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.


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Система автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх три роки. При цьому штампів у паспорт більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Далі при кожному наступному перетині кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Тобто штампи в паспорті вже не будуть потрібні.

Джерело: Ракурс


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