Приглашение в НАТО является частью плана победы, заявил Андрей Ермак. Фото:

https://racurs.ua/n199600-priglashenie-v-nato-yavlyaetsya-chastu-plana-pobedy-ermak.html

Ракурс

План перемоги України передбачає запрошення до НАТО.

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Документ, який українська делегація повезла до США, складається з військової та дипломатичної частини. Українські Сили оборони повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити російського диктатора володимира путіна припинити бойові дії. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в росію, — зазначив він.

Глава ОП додав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Він закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї. Також наголосив на важливості зняття обмежень для України на удари по території рф, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.

Крім того, Єрмак порадив західним союзникам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку країни-агресора.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New Yorker заявив, що відмова президента США Джо Байден підтримати запропонований план перемоги змусить Україну жити за «планом Б», як робить це вже кілька років.