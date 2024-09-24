https://racurs.ua/n199603-boycy-gur-vybili-rossiyan-s-volchanskogo-agregatnogo-zavoda-dohodilo-do-rukopashnogo-boya.html

Ракурс

Бійці ГУР вибили росіян з Вовчанського агрегатного заводу

.

Головне управління розвідки 24 вересня розповіло про проведення операції, внаслідок якої рашистів вдалося вибити з усіх будівель підприємства.

У вівторок, 24 вересня, о 14.40 командир спецпідрозділу ГУР доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

Як повідомляється, бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва).

Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок».

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.

Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об'єкту.