Российский эсминец выстрелил в сторону норвежских рыбаков в Баренцевом море

https://racurs.ua/n199615-rossiyskiy-esminec-vystrelil-v-storonu-norvejskih-rybakov-v-barencevom-more.html

Ракурс

Норвезькі рибалки заявили, що російський есмінець зробив попереджувальний постріл у їхній бік під час навчань «Океан-2024» в Баренцовому морі.

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Капітан норвезького судна Ейстен Ортен каже, що отримав по радіо вимогу від російського корабля покинути місцеперебування, але відмовився це робити. Далі, за його словами, есмінець засурмив, наблизився на 200 метрів і зробив попереджувальний вистріл.

Був потужний вибух, судно затремтіло. Але ми знаємо, що норвезький рибальський човен — це не те, з чого потрібно починати Третю світову війну, — пригадує Ортен.

Тож норвезькі рибаки були вимушені покинути локацію.

Оперативний штаб Збройних сил Норвегії заявляє, що берегова охорона була присутня в районі інциденту, але постріл підтвердити не може. Журналіст The Barents Observer водночас назвав дії росії «диверсією і хуліганством».

Інцидент стався у виключній економічній зоні Норвегії (так як це нейтральні води, то рф дозволено проводити там навчання). За час повномасштабного вторгнення таких навчань побільшало, а місцеві рибалки регулярно на них скаржаться.