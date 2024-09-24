США анонсировали новый пакет помощи для Украины на 375 млн долл. — что в нем

https://racurs.ua/n199618-ssha-anonsirovali-novyy-paket-pomoschi-dlya-ukrainy-na-375-mln-doll-chto-v-nem.html

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У середу Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні у 375 мільйонів доларів. Це найбільший пакет допомоги, надісланий Києву з травня. Про це «Голосу Америки» розповіли кілька американських посадовців на умовах анонімності.

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Один представник влади сказав Голосу Америки, що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу «повітря-земля» для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту та зони дії протиповітряної оборони росії.

За словами американських офіційних осіб, цей пакет надсилається через механізм PDA, який дозволяє передавати зброю з американських складів.

Раніше в адміністрації Джо Байдена анонсували низку ініціатив для посилення позиції України у найближчі місяці.

Хоча й з пакета допомоги на 60,8 млрд дол. «лишилося небагато» грошей, але адміністрація намагатиметься надати пріоритет переданню найважливішої допомоги, розповів Майкл Карпентер, старший директор з питань Європи у Раді з нацбезпеки США.

Раніше радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден використає останні чотири місяці свого президентства, щоб привести Україну у позицію, необхідну для перемоги.