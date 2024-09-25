Ни одной ночи без «шахедов» - ПВО поработала в 10 областях

https://racurs.ua/n199620-ni-odnoy-nochi-bez-shahedov-pvo-porabotala-v-10-oblastyah.html

Ракурс

Цієї ночі сили української ППО знищили 28 з 32 «шахедів» та чотири ракети X-59/X-69.

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Ще чотири безпілотники локаційно втрачені. Також ворог атакував Харківщину ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.