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Ракурс
Ни одной ночи без «шахедов» - ПВО поработала в 10 областях

Ни одной ночи без «шахедов» — ПВО поработала в 10 областях

25 сен 2024, 08:14
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Цієї ночі сили української ППО знищили 28 з 32 «шахедів» та чотири ракети X-59/X-69.


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Ще чотири безпілотники локаційно втрачені. Також ворог атакував Харківщину ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Источник: Ракурс


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