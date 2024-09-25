Трамп снял маски - Если меня изберут, США выйдут из войны россии против Украины

https://racurs.ua/n199625-tramp-snyal-maski-esli-menya-izberut-ssha-vyydut-iz-voyny-rossii-protiv-ukrainy.html

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Дональд Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні.

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Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти витягти… Я це зроблю. Я проведу переговори, я вийду звідти. Ми повинні вийти. Байден каже: «Ми не підемо, поки не переможемо». А що буде, якщо вони переможуть? — сказав він під час виступу в Джорджії.

Також Трамп взагалі не планує зустрічатися з Володимиром Зеленським на цьому тижні, пише агенція AP, посилаючись на коментар представника передвиборчої кампанії Трампа.

Крім того, на виступі в штаті Джорджія Дональд Трамп похвалив військовий досвід росії в історичних конфліктах («перемогли Наполеона та Гітлер»), знов заявив, що «Зеленський щоразу повертається зі США з 60 млрд дол.», висміявши американську допомогу Україні, і запевнив, що в разі обрання президентом він швидко завершить війну та припинить цю допомогу.