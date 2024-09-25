Правительство изменило правила выплат погибшим и раненым на войне

Правительство утвердило новые правила выплат погибшим и раненым на войне

https://racurs.ua/n199627-pravitelstvo-izmenilo-pravila-vyplat-pogibshim-i-ranenym-na-voyne.html

Ракурс

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через «Дію».

Так, згідно з постановою від 24 вересня 2024 р. № 1090, одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;

у разі встановлення інвалідності, — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи. Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 710 тисяч гривень.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах: