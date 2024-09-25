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Ракурс
Уряд затвердив нові правила виплат загиблим та пораненим на війні

Уряд змінив правила виплат загиблим та пораненим на війні

25 вер 2024, 10:57
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Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


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Так, згідно з постановою від 24 вересня 2024 р. № 1090, одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

  • у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;
  • у разі встановлення інвалідності, — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи. Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 710 тисяч гривень.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211 тисяч гривень);
  • 300 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності II групи (984 тисячі гривень);
  • 250 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Джерело: Ракурс


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