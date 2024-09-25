Американский истеблишмент проигнорировал визит грузинского премьера в ООН

https://racurs.ua/n199631-amerikanskiy-isteblishment-proignoriroval-vizit-gruzinskogo-premera-v-oon.html

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Скасовано запрошення прем'єра Грузії на прийом до президента США.

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Про це пише грузинська служба Voice of America (VOA), посилаючись на високопосадовців американських чиновників.

Адміністрація президента США скасувала запрошення прем'єра Грузії Кобахідзе на традиційний прийом Байдена, який відбудеться 25 вересня у Нью-Йорку за участю світових лідерів та офіційних осіб ООН.

За словами джерел, радник президента США з нацбезпеки Салліван також відмовився зустрічатися з грузинською делегацією на чолі з Кобахідзе. Канцелярія грузинського прем'єра, своєю чергою, повідомила, що зустріч із Салліваном не планувалася.

У розмові з «Голосом Америки» з цього приводу інший високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів додає, що «останні дії та заяви уряду Грузії свідчать про шокуючу неповагу до демократії та волі грузинського народу». Однак він каже, що не буде говорити про деталі окремих дипломатичних переговорів.

«Голосу Америки» також стало відомо, що причиною цього кроку є антидемократична поведінка грузинського уряду та низка кроків, зокрема ухвалення закону про іноземних агентів, дії Антикорупційного бюро проти неурядових організацій — Transparency International Georgia та «Обирай Європу», а також заяви правлячої сили про заборону опозиційних партій.

Як повідомляє «Голос Америки», останнє спілкування з грузинським урядом не дало американській адміністрації надії на те, що Тбілісі змінить свій курс. Навпаки, кроки грузинського уряду переконують адміністрацію в тому, що вона налаштована ігнорувати євро-атлантичну інтеграцію Грузії та волю грузинського народу.