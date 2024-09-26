Украина под массированным налетом: ППО сбила десятки «шахедов», вспыхнули пожары

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Ракурс

У ніч на 26 вересня десятки російських «шахедів» знову полетіли на Україну. ППО працювала у східних. центральних, південних та західних областях країни.

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Вночі у Сумській області сили ППО збили 13 БПЛА, повіомила Сумська ОВА.

У напрямку столиці летіли понад 15 російських безпілотників. Бойова робота ППО тривала п’ять годин. Українські військові збили близько 10 дронів.

У Печерському районі Києва внаслідок атаки безпілотників сталася розгерметизація газової труби у пʼятиповерхівці, що призвело до пожежі. Вогонь вже ліквідували.

Також пошкоджені 20 автівок та вікна у ще чотирьох будинках. Крім того, уламки дронів впали на території дитячого садочку в Печерському районі.

Восьмеро людей поранені через обстріл Запоріжжя, там приблизно 10 постраждалих. Ворог вночі завдав по місту авіаційних ударів. Зруйновано 11 приватних житлових будинків та триповерховий житловий будинок.

ППО працювала цієї ночі і в Івано-Франківську. Люди не постраждали, ціллю ворога була цивільна інфраструктура. Обласний центр частково знеструмлений через атаки російських окупантів.

На Миколаївщині уночі ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Вночі на Хмельниччині сили ППО збили три «шахеди». На 8.00 було без постраждалих та руйнувань.

Внаслідок вечірнього ракетного удару по Одеському району загинула 62-річна жінка. Як повідомив голова Одеської ОВА, ворог атакував регіон ракетами та дронами.

Пошкоджено будівлі та автомобілі, також загорілася суха трава, але пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Ранкова атака дронами обійшлася без жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти мирних мешканців Одещини.