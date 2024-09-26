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Ракурс
«Грузинская мечта» сравнивает на своих баннерах города Сакартвело с разрушенными россией украинскими

«Грузинская мечта» сравнивает на своих баннерах города Сакартвело с разрушенными россией украинскими (ФОТО)

26 сен 2024, 12:21
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У Грузії з’явилися передвиборчі банери від правлячої проросійської партії «Грузинська мрія», на яких зруйновані росією українські міста порівнюються з містами Грузії.


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Фото банерів опублікував грузинський активіст Іраклій Іремадзе.

Як можна підтримувати цих людей? Це якісь безсоромні шматки лайна, — коментує він побачене на вулиці Тбілісі.

На одному з банерів зображений розбомблений театр у Маріуполі та державний театр в грузинському місті Сенакі. На іншому банері «Грузинської мрії» — зруйнований Храм Пресвятої Богородиці у селі Богородичне на Донеччині та кафедральний Собор Святої Трійці в Тбілісі. Його фото оприлюднила у мережі Х Каті Шошіашвілі.

Напис на плакатах закликає: «Ні війні! Обери мир».

Источник: Ракурс


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