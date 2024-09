«Грузинська мрія» порівнює на своїх банерах зруйновані росією українські міста з містами Сакартвело

У Грузії з’явилися передвиборчі банери від правлячої проросійської партії «Грузинська мрія», на яких зруйновані росією українські міста порівнюються з містами Грузії.

Фото банерів опублікував грузинський активіст Іраклій Іремадзе.

На одному з банерів зображений розбомблений театр у Маріуполі та державний театр в грузинському місті Сенакі. На іншому банері «Грузинської мрії» — зруйнований Храм Пресвятої Богородиці у селі Богородичне на Донеччині та кафедральний Собор Святої Трійці в Тбілісі. Його фото оприлюднила у мережі Х Каті Шошіашвілі.

Напис на плакатах закликає: «Ні війні! Обери мир».

Another Georgian Dream’s election poster:



On the left under «No To War», Russia-bombed church in Donetsk; On the right Sameba Kathedral in Tbilisi under Georgian Dream 41 electoral number.



Georgian Dream with these posters says they offer peace while choosing West means war. pic.twitter.com/LAqZbTMPMN

— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) September 26, 2024