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«Грузинська мрія» порівнює на своїх банерах зруйновані росією українські міста з містами Сакартвело
«Грузинська мрія» порівнює на своїх банерах міста Сакартвело зі зруйнованими росією українськими (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199665-gruzynska-mriya-porivnuie-na-svoyih-banerah-zruynovani-rosiieu-ukrayinski-mista-z-mistamy.htmlРакурс
У Грузії з’явилися передвиборчі банери від правлячої проросійської партії «Грузинська мрія», на яких зруйновані росією українські міста порівнюються з містами Грузії.
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Фото банерів опублікував грузинський активіст Іраклій Іремадзе.
Як можна підтримувати цих людей? Це якісь безсоромні шматки лайна, — коментує він побачене на вулиці Тбілісі.
На одному з банерів зображений розбомблений театр у Маріуполі та державний театр в грузинському місті Сенакі. На іншому банері «Грузинської мрії» — зруйнований Храм Пресвятої Богородиці у селі Богородичне на Донеччині та кафедральний Собор Святої Трійці в Тбілісі. Його фото оприлюднила у мережі Х Каті Шошіашвілі.
Напис на плакатах закликає: «Ні війні! Обери мир».
Another Georgian Dream’s election poster:
On the left under «No To War», Russia-bombed church in Donetsk; On the right Sameba Kathedral in Tbilisi under Georgian Dream 41 electoral number.
Georgian Dream with these posters says they offer peace while choosing West means war. pic.twitter.com/LAqZbTMPMN
— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) September 26, 2024