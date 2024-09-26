Джо Байден анонсировал заседание «Рамштайна». Фото: АР

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Ракурс

Президент США Джо Байден анонсував чергове засідання Контактної групи з оборони України.

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Група союзників з 50 країн зберуться у форматі «Рамштайн» у жовтні. Відповідну заяву український лідер зробив після оголошення про виділення Україні загалом 7,9 млрд дол. американської допомоги. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Наступного місяця я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії, — заявив американський лідер.

Як відомо, Контактна група з питань оборони України, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України та надавати допомогу, вперше зібралася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. З того часу ці наради й отримали таку назву.

Спершу в «Рамштайні» брали участь 40 країн, але зараз до контактної групи входять вже 50 країн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. До пакету допомоги увійдуть, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, БпЛА, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля».