США надають Україні оборонну допомогу на 7,9 млрд дол., - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n199668-ssha-nadaut-ukrayini-oboronnu-dopomogu-na-7-9-mlrd-dol-zelenskyy.html

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Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 мілрд дол. та запровадили нові санкції проти росії.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У ніч на 26 вересня за Київським часом він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

I am grateful to @POTUS Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, Republicans and Democrats, as well as the entire American people for today’s announcement of major U.S. defense assistance for Ukraine totalling $7.9 billion and sanctions against Russia.



On behalf of the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2024

Зокрема до пакету увійшла додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України. Також розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на F-16.

25 вересня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні.