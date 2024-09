США надають Україні оборонну допомогу на 7,9 млрд дол., - Зеленський

Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 мілрд дол. та запровадили нові санкції проти росії.

.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У ніч на 26 вересня за Київським часом він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

I am grateful to @POTUS Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, Republicans and Democrats, as well as the entire American people for today’s announcement of major U.S. defense assistance for Ukraine totalling $7.9 billion and sanctions against Russia.



On behalf of the…