Ракурсhttps://racurs.ua/
Що увійшло до нового пакета американської військової допомоги Україні
Що увійшло до нового пакета американської військової допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n199656-scho-uviyshlo-do-novogo-paketa-amerykanskoyi-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 375 млн дол.
.
До нього увійшли:
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- боєприпаси для систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- ракети для ПТРК TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- бронетранспортери M1117;
- бронеавтомобілі MRAP;
- легкі тактичні машини;
- броньовані мостоукладальники.
Також у четвер США планують оголосити довгостроковий пакет військової допомоги Україні на $8 млрд, пише Reuters.