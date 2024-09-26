Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине

https://racurs.ua/n199656-chto-voshlo-v-novyy-paket-amerikanskoy-voennoy-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 375 млн дол.

.

До нього увійшли:

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети для ПТРК TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

бронетранспортери M1117;

бронеавтомобілі MRAP;

легкі тактичні машини;

броньовані мостоукладальники.

Також у четвер США планують оголосити довгостроковий пакет військової допомоги Україні на $8 млрд, пише Reuters.