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Ракурс
Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине

Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине

26 сен 2024, 09:06
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США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 375 млн дол.


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До нього увійшли:

  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • боєприпаси для систем HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • ракети для ПТРК TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • бронетранспортери M1117;
  • бронеавтомобілі MRAP;
  • легкі тактичні машини;
  • броньовані мостоукладальники.

Також у четвер США планують оголосити довгостроковий пакет військової допомоги Україні на $8 млрд, пише Reuters.

Источник: Ракурс


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