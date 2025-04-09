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Україна отримала від США 150 машин MRAP, фото: Посольство США в Україні
150 броньованих машин MRAP передали США Україні з початку року (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205457-150-bronovanyh-mashyn-mrap-peredaly-ssha-ukrayini-z-pochatku-roku-foto.htmlРакурс
Україна з початку 2025 року отримала від США 150 броньованих машин MRAP.
Про це сьогодні, 9 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило посольство України у США.
Пишаємось тим, що передані США броньовані машини MRAP вирушили на підтримку Національної Поліції України та Державної Прикордонної Служби України, які захищають цивільне населення, — вказано в повідомленні. — З початку 2025 року вже передано 150 машин MRAP нашим партнерам у правоохоронних органах, і ще 40 перебувають у процесі доставки.
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