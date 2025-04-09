Украина получила от США 150 машин MRAP, фото: Посольство США в Украине

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Ракурс

Україна з початку 2025 року отримала від США 150 броньованих машин MRAP.

Про це сьогодні, 9 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило посольство України у США.