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Украина получила от США 150 машин MRAP, фото: Посольство США в Украине

150 бронированных машин MRAP передали США Украине с начала года (ФОТО)

9 апр 2025, 21:18
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Україна з початку 2025 року отримала від США 150 броньованих машин MRAP.

Про це сьогодні, 9 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило посольство України у США.

Пишаємось тим, що передані США броньовані машини MRAP вирушили на підтримку Національної Поліції України та Державної Прикордонної Служби України, які захищають цивільне населення, — вказано в повідомленні. — З початку 2025 року вже передано 150 машин MRAP нашим партнерам у правоохоронних органах, і ще 40 перебувають у процесі доставки.

Україна отримала від США 150 машин MRAP, фото: Посольство США в Україні

Источник: Ракурс


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