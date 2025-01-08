На «Рамштайне» объявят последний пакет вооружения Украине от администрации Байдена. Фото:

https://racurs.ua/n202930-na-ramshtayne-obyavyat-posledniy-paket-voorujeniya-ukraine-ot-administracii-baydena-smi.html

Ракурс

США готують Україні останній великий пакет озброєння від адміністрації чинного президента Джо Байдена.

.

Оголошення цієї військової допомоги заплановане у ході засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у четвер, 9 січня. Для Києва з Пентагону є хороші та «не дуже» новини. Про це журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш 8 січня повідомив у соцмережі Facebook.

Маємо новини з Пентагону: хороші і не дуже. У четвер, разом із зустріччю у форматі «Рамштайн», планується оголошення великого пакета озброєнь від США. Очікується, що це буде останній пакет військової допомоги від адміністрації Байдена, — йдеться у повідомленні.

За його інформацією, новий пакет озброєнь буде передано зі складів Міноборони. Загалом на військову допомогу Україні залишилося ще 4,3 млрд дол., які передбачила адміністрація Джо Байдена. Однак у

Пентагоні відповіли «Голосу Америки», що зрештою, невикористаними залишиться «більше пари мільярдів». Ці неосвоєні кошти після інавгурації Дональда Трампа перейде до нової адміністрації.

Нагадаємо, 9 січня на засіданні Контактної групи визначать план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. В Пентагоні заявили, що ця 25-та зустріч Контактної групи з оборони України буде «знаковою».

Джерело: «Голос Америки»