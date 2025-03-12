Очільниця розвідки США підтвердила поновлення обміну розвідданими з Україною

Тулсі Габбард, фото: Office of Representative Gabbard

https://racurs.ua/ua/n204723-ochilnycya-rozvidky-ssha-pidtverdyla-ponovlennya-obminu-rozviddanymy-z-ukrayinou.html

Ракурс

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це сьогодні, 12 березня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомила очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард.

Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні, — наголосила вона. — За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась.

5 березня стало відомо про призупинку Сполученими Штатами обміну розвідувальними даними з Україною.

Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії пройшли переговори між делегаціями з України та США, за результатами яких Україні скасували паузу у наданні розвіданих та військової допомоги.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українським користувачам вже відновили доступ до супутникових знімків Maxar Technologies, а в Міноборони Польщі підтвердили поновлення транспортування американської зброї в Україну.