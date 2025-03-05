США зупинили обмін розвідданими з Україною, фото: «Главком»

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф проінформував про призупинку Сполученими Штатами обміну розвідувальними даними з Україною.

Про це сьогодні, 5 березня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомив кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс:

Директор ЦРУ Джон Реткліфф щойно заявив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну в результаті зустрічі в Овальному кабінеті. Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США.

Видання Sky News з посиланням на інформоване джерело в Україні повідомило, що США перестали ділитися всією розвідінформацією з Києвом.

Раніше джерело видання повідомляло, що зупинка потоку розвідданих була «вибірковою» — впливаючи лише на інформацію, яка може бути використана для атак вглиб росії.

Кілька годин тому обмін всією інформацією було припинено, — зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні.

Джерело: Едвард Лоуренс, SkyNews