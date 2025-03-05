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США остановили обмен разведданными с Украиной, фото: «Главком»
Директор ЦРУ подтвердил остановку США обмена разведданными с Украиной — СМИhttps://racurs.ua/n204554-direktor-cru-podtverdil-ostanovku-ssha-obmena-razveddannymi-s-ukrainoy-smi.htmlРакурс
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф проінформував про призупинку Сполученими Штатами обміну розвідувальними даними з Україною.
Про це сьогодні, 5 березня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомив кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс:
Директор ЦРУ Джон Реткліфф щойно заявив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну в результаті зустрічі в Овальному кабінеті. Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США.
Видання Sky News з посиланням на інформоване джерело в Україні повідомило, що США перестали ділитися всією розвідінформацією з Києвом.
Раніше джерело видання повідомляло, що зупинка потоку розвідданих була «вибірковою» — впливаючи лише на інформацію, яка може бути використана для атак вглиб росії.
Кілька годин тому обмін всією інформацією було припинено, — зазначило джерело.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні.
Джерело: Едвард Лоуренс, SkyNews