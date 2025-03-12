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Ракурс
З логістичного хабу у Польщі поновилося транспортування американської допомоги Україні, фото: «Мілітарний»

Транспортування американської допомоги в Україну відновилося — Міноборони Польщі

12 бер 2025, 11:00
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У Міноборони Польщі повідомили, що з хабу, розташованого у Ясьонці, відновилося транспортування американської зброї в Україну.

Про це сьогодні, 12 березня, на своїй сторінці у соціальній мережі X написав заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Знову почали транспортування американської зброї з польського хабу в Ясьонці в Україну, — зазначив Залевський.

Вчора, 11 березня, у Джидді в Саудівській Аравії пройшли переговори між делегаціями з України та США, за результатами яких Україні скасували паузу у наданні розвіданих та військової допомоги.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, користувачам з України вже відновили доступ до супутникових знімків Maxar Technologies.

Джерело: Ракурс


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