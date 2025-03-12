С логистического хаба в Польше возобновилась транспортировка американской помощи Украине, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n204721-transportirovka-amerikanskoy-pomoschi-v-ukrainu-vozobnovilas-minoborony-polshi.html

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У Міноборони Польщі повідомили, що з хабу, розташованого у Ясьонці, відновилося транспортування американської зброї в Україну.

Про це сьогодні, 12 березня, на своїй сторінці у соціальній мережі X написав заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Знову почали транспортування американської зброї з польського хабу в Ясьонці в Україну, — зазначив Залевський.

Вчора, 11 березня, у Джидді в Саудівській Аравії пройшли переговори між делегаціями з України та США, за результатами яких Україні скасували паузу у наданні розвіданих та військової допомоги.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, користувачам з України вже відновили доступ до супутникових знімків Maxar Technologies.