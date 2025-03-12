Украинским пользователям снова доступны спутниковые снимки Maxar

https://racurs.ua/n204720-maxar-vosstanovila-dlya-ukraincev-dostup-k-sputnikovym-snimkam-smi.html

Ракурс

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює акаунти українських користувачів програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), котра надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Про це сьогодні, 12 березня, вранці повідомило видання «Мілітарний» з посиланням на декількох користувачів сервісу.

Раніше уряд США тимчасово призупинив українські облікові записи в GEGD. Офіційне обґрунтування, яке українські користувачі отримали від адміністрації Maxar, було «за адміністративним запитом».

Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних, — зазначає видання. — Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України.

Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії пройшли переговори між делегаціями з України та США, за результатами яких Україні скасували паузу у наданні розвіданих та військової допомоги.

Зазначається, що офіційних коментарів від Maxar Technologies наразі немає, проте користувачам вже почали приходити листи про відновлення доступу.

Джерело: «Мілітарний»