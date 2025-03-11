Марко Рубио, фото: Free Malaysia Today

https://racurs.ua/n204714-myach-teper-na-pole-rossii-rubio-o-prekraschenii-ognya.html

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Україна і США зробили «позитивний крок» під час сьогоднішніх переговорів.

Про це в ході спілкування із журналістами після зустрічі із українською делегацією у Джидді заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє The Guardian.

Рубіо зазначив, що Україна на переговорах підтримала пропозицію США щодо припинення вогню. Він зазначив, що тепер США «передадуть цю пропозицію» росіянам, додавши, що тепер «м'яч на їхній частині поля».

Рубіо описав пропозицію росіянам як «пропозицію припинити стрілянину».

На запитання, чи є крайній термін, коли росіяни повинні відповісти на цю пропозицію про 30-денне тимчасове припинення вогню, Рубіо зазначив:

Ми збираємося передати їм цю пропозицію … Ми збираємося сказати їм — це те, що лежить на столі.

Україна готова припинити вогонь і почати переговори, і тепер від них залежить, чи скажуть вони «так» чи «ні», — наголосив він.

Рубіо висловив сподівання, що росіяни «скажуть «так».

Якщо так, то я вважаю, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть «ні», то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою на шляху до миру в цьому регіоні, — зазначив він.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у розмові із журналістами зазначив, що сьогодні українська делегація «дуже чітко дала зрозуміти», що «поділяє бачення президента Трампа щодо миру».

За його словами, Україна «зробила конкретні кроки і пропозиції», зокрема прийняла пропозицію Вашингтона про повне припинення вогню.

Волтц повідомив, що поговорить зі своїм російським колегою «найближчими днями», а Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ G7 протягом наступних кількох днів.

Джерело: The Guardian