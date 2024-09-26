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Ракурс
США предоставляют Украине оборонную помощь на 7,9 млрд долл., - Зеленский

США предоставляют Украине оборонную помощь на 7,9 млрд долл., — Зеленский

26 сен 2024, 13:10
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Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 мілрд дол. та запровадили нові санкції проти росії.


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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У ніч на 26 вересня за Київським часом він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зокрема до пакету увійшла додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України. Також розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на F-16.

25 вересня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні.

Источник: Ракурс


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