Российские БпЛА ударили по вокзалу в Сумской области. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n199677-rossiyskie-drony-atakovali-vokzal-na-sumschine-est-ranenye.html

Ракурс

Залізничний вокзал у Сумській області був атакований російськими безпілотниками.

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У четвер, 26 вересня, внаслідок удару дістали поранення троє залізничників. Серед постраждалих — працівник вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, й працівники воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Про це «Укрзалізниця» повідомила в Telegram.

Зазначається, що постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Також російський обстріл пошкодив будівлю вокзалу, а 15 склопакетів були вибиті. На щастя, робітники вокзалу та пасажири не постраждали. Усі поїзди «Укрзалізниці» на Сумщині прямують за розкладом.

У прокуратурі Сумської області поінформували, що близько 13.00 ворог вдарив по залізничній станції в місті Хутір-Михайлівський Шосткинського району. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 вересня російська армія здійснила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Загарбники вдарили по інфраструктурі та рухомому складу в Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.