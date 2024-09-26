рф пытается защитить Крымский мост неизвестным сооружением. Фото:

https://racurs.ua/n199684-rf-stroit-neizvestnoe-soorujenie-dlya-zaschity-krymskogo-mosta-v-vms-otreagirovali.html

Ракурс

Країна-агресор рф будує невідому споруду в районі Кримського мосту.

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Ймовірно, ця споруда призначена для захисту стратегічного важливого для росії об'єкта. Раніше загарбники неодноразово намагалися побудувати захисні споруди для Керченського мосту, але щоразу зазнавали невдач через складні погодні умови. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

Що це таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але цього сезону, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і, відповідно, будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід — висновки робити зарано, — розповів він.

Тим часом спільнота «Кримський вітер» опублікувала фото споруди, яку росія зводить у протоці з боку Криму паралельно Керченському мосту.

Нагадаємо, у серпні партизанський рух «Атеш» провів розвідку біля Керченського мосту в окупованому Криму й з’ясував, що російські військові продовжують прискорено зміцнювати захист конструкції. Зокрема, загарбники почали виставляти баржі у два ряди та по всьому периметру вбивають палі для зведення нової огорожі.