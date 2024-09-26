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Владимир Зеленский с представителями партий Сената. Фото: ОП
Зеленский обсудил план победы с двухпартийной делегацией Сената СШАhttps://racurs.ua/n199685-zelenskiy-obsudil-plan-pobedy-s-dvuhpartiynoy-delegaciey-senata-ssha.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.
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З американськими сенатори глава держави обговорив ключові пункти плану перемоги. Про це Зеленський 26 вересня повідомив у Telegram.
Це має бути нашим спільним досягненням — перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи, — заявив він.
Президент наголосив, що в Сполучених Штатах в України є багато друзів, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями. Також Зеленський подякував кожному члену Сенату за підтримку.
Також сьогодні український президент має провести зустріч з президентом США Джо Байденом та, як очікується, представить свій план перемоги.
Нагадаємо, під час візиту в США президент України Володимир Зеленський розкритикував Китай та Бразилію за те, що вони шукають альтернативи українській формулі миру. Глава держави вважає, що таким чином вони підігрують російському диктатору володимиру путіну.
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